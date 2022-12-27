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В Україні спростили будівництво ліній електропередач і підстанцій

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Україна, Вівторок 27 грудня 2022 16:34
В Україні спростили будівництво ліній електропередач і підстанцій Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні спростили будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій Це рішення продиктоване необхідністю відновлення енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

"Щоб швидше відновити енергосистему, ухвалюємо сьогодні рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій", - розповів він.

Як зазначив голова уряду, на час воєнного стану знімається вимога проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів.

"Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку Росія веде проти України", - підкреслив Шмигаль.

Як повідомлялося, російські війська 27 грудня завдали удару по підприємству критичної інфраструктури Херсона. Для атаки ворог застосував артилерію.

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