В Україні спростили будівництво ліній електропередач і підстанцій

В Україні спростили будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій Це рішення продиктоване необхідністю відновлення енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

"Щоб швидше відновити енергосистему, ухвалюємо сьогодні рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій", - розповів він. Як зазначив голова уряду, на час воєнного стану знімається вимога проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів. "Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку Росія веде проти України", - підкреслив Шмигаль.