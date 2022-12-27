ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине упростили строительство линий электропередач и подстанций

Новина українською →
Украина, Вторник 27 декабря 2022 16:34
В Украине упростили строительство линий электропередач и подстанций Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине упростили строительство воздушных линий электропередач и подстанций Это решение продиктовано необходимостью восстановления энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Чтобы быстрее восстановить энергосистему, принимаем сегодня решение об упрощении строительства воздушных линий электропередач и подстанций", - рассказал он.

Как отметил глава правительства, на время военного положения снимается требование проведения оценки влияния на окружающую среду относительно таких объектов.

"Этот шаг оправдан в экстремальных условиях полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, российские войска 27 декабря нанесли удар по предприятию критической инфраструктуры Херсона. Для атаки враг применил артиллерию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль відключеня світла
NEWS
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
DAILY
Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского