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Окупанти атакували підприємство критичної інфраструктури у Херсоні

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Херсон, Вівторок 27 грудня 2022 12:37
Окупанти атакували підприємство критичної інфраструктури у Херсоні Фото: окупанти атакували підприємство критичної інфраструктури у Херсоні (ілюстрація / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 27 грудня завдали удару по підприємству критичної інфраструктури Херсона. Для атаки ворог застосував артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури в Херсоні. Вибиті вікна не тільки в будівлі підприємства, а й у поряд розташованих будинках: на станції екстреної медичної допомоги, в дитячому садку, також зазнав руйнування в приватному будинку", - розповів він.

За словами Янушевича, люди через атаку не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Херсоні пролунали вибухи. Детальної інформації від влади не було.

Також ми писали, що вчора російські військові обстріляли 40 разів територію Херсонської області. Загарбники били із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів та танків. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина отримала поранення.

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