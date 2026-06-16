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В Україні для спецслужб розробили дрон з автоматом (фото)

18:19 16.06.2026 Вт
2 хв
Безпілотник було представлено на найбільшій виставці озброєння
aimg Іван Носальський
Фото: в Україні з'явився дрон, який може вести вогонь із автомата (militarnyi.com)

Українські розробники створили дрон Drone Squad Fury, який може скидати мінометні міни, а також вести вогонь з автомата по противнику.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі виданню "Мілітарний" заявив представник компанії OM Defense Systems.

Нову розробку презентували на виставці Eurosatory.

За словами представника оборонної компанії, їхній безпілотник може використовуватися як платформа для різних засобів. Зокрема, на нього можна встановити як мінометні боєприпаси вагою до 15 кг, так і підвіс з автоматом.

Також є можливість оснастити безпілотник різними засобами зв’язку, зокрема терміналом Starlink.

Версія з автоматом була розроблена спеціально для українських спецслужб. Але належної ефективності вона не продемонструвала.

Фото: дрон Drone Squad Fury показали на Eurosatory (militarnyi.com)

"Ми зробили, передали їм, вони випробували, але потім все ж перейшли до класичного скидання боєприпасів. Тут ми більше хотіли показати, що можемо реалізувати на цьому дроні практично будь-яке рішення", - уточнив представник OM Defense Systems.

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Нове покоління дронів-перехоплювачів

Нагадаємо, раніше в Україні представили нове покоління безпілотників зі штучним інтелектом.

Компанія SkyFall розробила дрони-перехоплювачі P1-SUN Long, здатні самостійно виявляти повітряні цілі на відстані до 800 метрів.

Система штучного інтелекту цих БПЛА пройшла навчання на основі понад 10 тисяч відеозаписів реальних бойових перехоплень.

Після підтвердження від оператора комплекс автоматично захоплює, наздоганяє та знищує об’єкт. На рахунку модифікації P1-SUN Long вже є десятки підтверджених уражень російських дронів-камікадзе типу "Шахед".

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