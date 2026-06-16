В Украине для спецслужб разработали дрон с автоматом (фото)

Новую разработку представили на выставке Eurosatory.

По словам представителя оборонной компании, их беспилотник может использоваться как платформа для разных средств. В частности, на него можно установить как минометные боеприпасы весом до 15 кг, так подвес с автоматом.

Также есть возможность усилить беспилотник различными способами связи, в том числе и терминалом Starlink.

Версия с автоматом была разработана специально для украинских спецслужб. Но должной эффективности она не продемонстрировала.

Фото: дрон Drone Squad Fury показали на Eurosatory (militarnyi.com)

"Мы сделали, передали им, они испытали, но потом все же перешли к классическому сбросу боеприпасов. Здесь мы больше хотели показать, что можем реализовать на этом дроне практически любое решение", - уточнил представитель OM Defense Systems.

Новое поколение дронов-перехватчиков

Напомним, ранее в Украине представили новое поколение беспилотников с искусственным интеллектом.

Компания SkyFall разработала дроны-перехватчики P1-SUN Long, способные самостоятельно обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 800 метров.