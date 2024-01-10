В Україні сьогодні оновили рекорд споживання електроенергії

В Україні сьогодні, 10 січня, встановлено новий рекорд споживання електроенергії за весь опалювальний сезон. Громадян та бізнес закликали ощадливо спожити світло, що сприятиме скорішому збалансуванню роботи енергосистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну енергетичну компанію "Укренерго".
У НЕК зазначили, що у середу був зафіксований новий рекорд споживання, особливо в ранкові години.
"Диспетчерський центр "Укренерго" упродовж всього дня докладає зусиль, щоби збалансувати роботу енергосистеми. Для того, щоб допомогти енергосистемі працювати в складних погодних умовах без навантажень, ощадливо споживайте електроенергію", - йдеться в заяві.
Енергетики просять уважно ставитися до користування потужними електроприладами впродовж всього дня. Зокрема, закликають:
Нагадаємо, перед тим рекордний рівень споживання електроенергії за весь опалювальний сезон фіксували вчора, 9 січня. Це відбувалося на тлі погіршення погодних умов.
Так, останні кілька днів в Україні спостерігаються сильні морози. У деяких регіонах країни температура знизилася до -25 градусів.
Додамо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд вірить у міцність української енергетики та що відключення не плануються, але при цьому готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.
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