В Украине сегодня обновили рекорд потребления электроэнергии

В НЭК отметили, что в среду был зафиксирован новый рекорд потребления, особенно в утренние часы.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" на протяжении всего дня прилагает усилия, чтобы сбалансировать работу энергосистемы. Для того чтобы помочь энергосистеме работать в сложных погодных условиях без нагрузок, бережно потребляйте электроэнергию", - говорится в заявлении.

Энергетики обратились с просьбой

Энергетики просят внимательно относиться к пользованию мощными электроприборами в течение всего дня. В частности, призывают:

уменьшить использование кондиционеров для отопления помещения и обогревателей - особенно это актуально в утренние и вечерние часы;

не включать одновременно утюг, стиральную машину, пылесос и бойлер;

не включать свет в помещениях, в которых не находитесь;

бизнес просят уменьшить освещение вывесок, витрин, баннеров и новогодних гирлянд.

Рекордное потребление электроэнергии во время непогоды

Напомним, прежде рекордный уровень потребления электроэнергии за весь отопительный сезон фиксировали вчера, 9 января. Это происходило на фоне ухудшающихся погодных условий.

Так, последние несколько дней в Украине наблюдаются сильные морозы. В некоторых регионах страны температура снизилась до -25 градусов.

Добавим, вчера премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство верит в прочность украинской энергетики и отключения не планируются, но при этом готовится ко всем возможным сценариям развития событий.