RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине сегодня обновили рекорд потребления электроэнергии

Фото: в Украине побит рекорд потребления электроэнергии (Getty Imagеs)
Автор: Владимир Костырин

В Украине сегодня, 10 января, установлен новый рекорд потребления электроэнергии за весь отопительный сезон. Граждан и бизнес призвали бережно потреблять свет, что будет способствовать скорейшему сбалансированию работы энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную энергетическую компанию "Укрэнерго".

В НЭК отметили, что в среду был зафиксирован новый рекорд потребления, особенно в утренние часы.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" на протяжении всего дня прилагает усилия, чтобы сбалансировать работу энергосистемы. Для того чтобы помочь энергосистеме работать в сложных погодных условиях без нагрузок, бережно потребляйте электроэнергию", - говорится в заявлении.

Энергетики обратились с просьбой

Энергетики просят внимательно относиться к пользованию мощными электроприборами в течение всего дня. В частности, призывают:

  • уменьшить использование кондиционеров для отопления помещения и обогревателей - особенно это актуально в утренние и вечерние часы;
  • не включать одновременно утюг, стиральную машину, пылесос и бойлер;
  • не включать свет в помещениях, в которых не находитесь;
  • бизнес просят уменьшить освещение вывесок, витрин, баннеров и новогодних гирлянд.

Рекордное потребление электроэнергии во время непогоды

Напомним, прежде рекордный уровень потребления электроэнергии за весь отопительный сезон фиксировали вчера, 9 января. Это происходило на фоне ухудшающихся погодных условий.

Так, последние несколько дней в Украине наблюдаются сильные морозы. В некоторых регионах страны температура снизилась до -25 градусов.

Добавим, вчера премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство верит в прочность украинской энергетики и отключения не планируются, но при этом готовится ко всем возможным сценариям развития событий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоенергетикиЭлектроэнергия