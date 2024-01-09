Шмигаль про електроенергію: відключення не плануються, але готуємося до всіх сценаріїв

Уряд України вірить у міцність української енергетики, але при цьому готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля .

Обстріли української енергоінфрастрктури

"Ключовий елемент безпеки - енергетика. Напередодні зими провели величезний обсяг відновлювальних робіт. І це допомагає зберігати енергетичну стійкість під час масованих ворожих атак і під час негоди", - йдеться в заяві.

За словами прем'єра, останні обстріли не завдали істотної шкоди українській енергетичній системі. Ситуація контрольована, є запас міцності, планові відключення не передбачаються.

Але у зв'язку з низькими температурами споживання електроенергії зараз стрімко зростає.

"Сьогодні станом на ранок воно на 6% перевищило вчорашні показники. Додаткові навантаження збільшують ризик аварій. Тому потребуємо солідарної економії з боку всіх українців", - заявив Шмигаль.

Потрібно економніше витрачати електроенергію

На час холодів енергетики закликають громадян зменшити споживання за рахунок відключення потужних електроприладів, а бізнес - за рахунок знеструмлення вивісок, банерів, вітрин.

Це дасть змогу заощадити до 200-400 МВт, що дорівнює кільком блокам теплогенерації. Очільник уряду додав, що це критично необхідно нашій енергосистемі, зараз діє цілодобовий штаб із ліквідації наслідків негоди, а служби працюють у режимі 24/7.

"Ремонтні бригади максимально швидко загоюють населені пункти, де зникла електроенергія через вітер, мороз та обледеніння. Дякую їм за цю непросту роботу", - додав він.

Допомога від партнерів

Шмигаль додав, що в енергетичній сфері Україна постійно відчуває надійну підтримку партнерів.

Завдяки допомозі USAID на Хмельниччині встановлено першу когенераційну установку, що живить критичну, соціальну інфраструктуру та житло. У грудні уряд спростив процедуру розміщення таких установок.

Ще п'ять газових турбін Україна незабаром отримає від Японії. Вони додадуть у нашу енергосистему до 200 МВт електроенергії. Таким чином країна рухається до децентралізованої генерації, яка менш вразлива до атак російських терористів.

"Пункти незламності"

"Віримо в міцність української енергетики, але при цьому готуємося до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Тому вже зараз працюють майже 12,6 тисяч "пунктів незламності", - сказав він.

Також за потреби буде розгорнуто ще 700. Як і минулої зими, українці гарантовано матимуть там тепло, світло, зв'язок та доступ до інтернету.

Прогноз на зиму

За оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас з урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетам та дронами.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже три четверті (74%) українців готуються до можливих проблем з енергопостачанням взимку. Водночас очікують, що ситуація буде кращою, ніж минулого року.