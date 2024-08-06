В Україні скасували відключення світла частині бізнесу: про що йде мова

Уряд ухвалив постанову, згідно з якою, графіки відключень світла не діятимуть на бізнес, який використовує більше 80% електроенергії власного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання .

Як відзначив Шмигаль, ворог продовжує атаки проти енергетичної інфраструктури України. Щоденно підстанції та лінії електропередачі перебувають під ворожими обстрілами.

Прем'єр подякував енергетикам, які продовжують готувати енергосистему до наступного опалювального сезону й відзначив, що, попри непросту ситуацію, в Україні наразі не діють планові відключення світла.

Зокрема для забезпечення належного рівня підготовки до зимового періоду, було запроваджено пакет програм та заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації. Мова йде про:

кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики;

безмитне ввезення енергообладнання;

спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок.

"Сьогодні ухвалюємо постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень. Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості", - додав прем'єр.

Ситуація зі світлом в Україні

Від початку 2024 року Росія здійснила 8 масованих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього було втрачено 9 ГВт виробничої потужності електростанцій. Зокрема влітку тривалий час діяли графіки відключень світла.

Протягом останніх тижнів "Укренерго" не вводить обмежень на електропостачання. Усе через похолодання.

Як розповіли в уряді, сьогодні країна в питанні енергетики увійшла у відносний баланс.