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Україна протягом наступних місяців може жити без відключень світла, - радник прем'єра

Вівторок 30 липня 2024 09:33
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Україна протягом наступних місяців може жити без відключень світла, - радник прем'єра Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна, в питанні енергетики, увійшла у відносний баланс. Протягом наступних місяців, якщо світло й вимикатимуть, це нестиме незначний характер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрія Бойка в ефірі телеканалу "Київ24".

Як відзначив Бойко, наразі в Україні генеруючої енергії в системі стало більше, а погода - прохолоднішою.

"Відповідно, знизилось споживання. Ми, на жаль, будучи погодозалежними, дякуючи сьогоднішній погоді, перебуває у відносному балансі", - додав він.

У разі відсутності "зовнішнього впливу", Україна протягом наступних трьох місяців може перебувати в вищезгаданому відносному балансі.

"Це означає, що якщо обмеження й будуть виникати, вони нестимуть незначний характер", - пояснив Бойко.

Ситуація зі світлом в Україні

Від початку 2024 року Росія вдалась до 8 масованих атак проти об'єктів енергетики. Через це Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій. Відповідна потужність дорівнює літньому споживанню у пікові години в Нідерландах, Фінляндії або разом Словаччини, Литви, Латвії та Естонії.

Детальніше про ситуацію зі світлом - в матеріалі РБК-Україна "Сезон без графіків. Чи скасують в Україні відключення світла і що треба встигнути до холодів".

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