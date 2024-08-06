ua en ru
Вт, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине отменили отключение света части бизнеса: о чем идет речь

Вторник 06 августа 2024 12:25
UA EN RU
В Украине отменили отключение света части бизнеса: о чем идет речь Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство приняло постановление, согласно которому, графики отключений света не будут действовать на бизнес, который использует более 80% электроэнергии собственного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время заседания.

Как отметил Шмыгаль, враг продолжает атаки против энергетической инфраструктуры Украины. Ежедневно подстанции и линии электропередачи находятся под вражескими обстрелами.

Премьер поблагодарил энергетиков, которые продолжают готовить энергосистему к следующему отопительному сезону и отметил, что, несмотря на непростую ситуацию, в Украине пока не действуют плановые отключения света.

В частности для обеспечения надлежащего уровня подготовки к зимнему периоду, был введен пакет программ и мероприятий для ускорения развития децентрализованной генерации. Речь идет о:

  • кредите бизнесу и гражданам на создание альтернативной энергетики;
  • беспошлинном ввозе энергооборудования;
  • упрощении бюрократических процедур для запуска генерационных установок.

"Сегодня принимаем постановление, по которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений. Таким образом государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса. Это важный элемент нашей энергетической устойчивости", - добавил премьер.

Ситуация со светом в Украине

С начала 2024 года Россия осуществила 8 массированных атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Вследствие этого было потеряно 9 ГВт производственной мощности электростанций. В частности летом длительное время действовали графики отключений света.

В течение последних недель "Укрэнерго" не вводит ограничений на электроснабжение. Все из-за похолодания.

Как рассказали в правительстве, сегодня страна в вопросе энергетики вошла в относительный баланс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Электроэнергия
NEWS
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую