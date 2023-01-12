В Україні скасували податкові пільги для грального бізнесу

У четвер, 12 січня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата України Ярослава Железняка.
"Рада нарешті прийняла на другому читанні мій проєкт №8079 про заборону входження грального бізнесу на спрощену систему оподаткування", - написав Железняк.
Підтримали законопроєкт 303 народних обранця.
"В останній редакції він набув чинності відразу і з наступного дня весь гральний бізнес переходить на повну ставку оподаткування. Так що, хлопці з ОП, не затягуйте підписання. Кожен день - це гроші у Бюджет", - наголосив нардеп.
Законопроєктом пропонується повернути обмеження щодо заборони перебування на спрощеній системі оподаткування суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).
Нагадаємо, у листопаді 2022 року Комітет Ради з питань податкової та фінансової політики схвалив скасування податкових пільг для грального бізнесу.
У грудні минулого року у Верховній раді запропонували скасувати можливість перебувати під час воєнного стану на спрощеній системі оподаткування підприємствам, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).
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