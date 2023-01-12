UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні скасували податкові пільги для грального бізнесу

Фото: в Україні скасували податкові пільги для грального бізнесу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 12 січня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата України Ярослава Железняка.

"Рада нарешті прийняла на другому читанні мій проєкт №8079 про заборону входження грального бізнесу на спрощену систему оподаткування", - написав Железняк.

Підтримали законопроєкт 303 народних обранця.

"В останній редакції він набув чинності відразу і з наступного дня весь гральний бізнес переходить на повну ставку оподаткування. Так що, хлопці з ОП, не затягуйте підписання. Кожен день - це гроші у Бюджет", - наголосив нардеп.

Законопроєктом пропонується повернути обмеження щодо заборони перебування на спрощеній системі оподаткування суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Комітет Ради з питань податкової та фінансової політики схвалив скасування податкових пільг для грального бізнесу.

У грудні минулого року у Верховній раді запропонували скасувати можливість перебувати під час воєнного стану на спрощеній системі оподаткування підприємствам, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПодаткиВерховна радаГральний бізнес