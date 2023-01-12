В Україні скасували податкові пільги для грального бізнесу

"Рада нарешті прийняла на другому читанні мій проєкт №8079 про заборону входження грального бізнесу на спрощену систему оподаткування", - написав Железняк.

Підтримали законопроєкт 303 народних обранця.

"В останній редакції він набув чинності відразу і з наступного дня весь гральний бізнес переходить на повну ставку оподаткування. Так що, хлопці з ОП, не затягуйте підписання. Кожен день - це гроші у Бюджет", - наголосив нардеп.

Законопроєктом пропонується повернути обмеження щодо заборони перебування на спрощеній системі оподаткування суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).