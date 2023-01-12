В Украине отменили налоговые льготы для игорного бизнеса

"Совет наконец-то принял на втором чтении мой проект №8079 о запрете вхождения игорного бизнеса на упрощенную систему налогообложения", - написал Железняк.

Поддержали законопроект 303 народных избранника.

"В последней редакции он вступил в силу сразу и со следующего дня весь игорный бизнес переходит на полную ставку налогообложения. Так что, ребята из ОП, не затягивайте подписание. Каждый день - это деньги в Бюджет", - подчеркнул нардеп.

Законопроектом предлагается вернуть ограничения по запрету пребывания на упрощенной системе налогообложения субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), пари (букмекерское пари, пари тотализатора).