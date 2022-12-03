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У Раді пропонують скасувати податкові пільги для грального бізнесу

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Україна, Субота 03 грудня 2022 13:54
У Раді пропонують скасувати податкові пільги для грального бізнесу Фото: у Раді хочуть скасувати податкові пільги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді пропонують скасувати можливість перебувати під час воєнного стану на спрощеній системі оподаткування підприємствам, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №8253, авторами якого є член фінансового комітету Ярослав Железняк та голова комітету Данило Гетманцев.

"Можливість перейти на спрощену систему мала наслідком не лише спрощення адміністрування, а й значне зменшення оподаткування", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

За даними авторів документу, За час дії цієї пільги станом на 31.08.2022 р. на спрощену систему оподаткування перейшло 8 суб'єктів із цієї категорії. При цьому, двоє із цих суб'єктів попри активне здійснення діяльності взагалі не сплачували у 2022 році єдиний податок, податок на прибуток, податок на майно в частині земельного податку та ПДВ.

Серед інших шести платників податків середня сплата у 2022 році податків (податок на прибуток, ПДВ, податок на майно в частині земельного податку) до переходу на спрощену систему становила 200 тис. грн в день. Після переходу на спрощену систему сплата єдиного податку становить приблизно 23 тис. грн в день.

Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань податкової та фінансової політики рекомендував парламенту схвалити у другому читання зміни до Податкового кодексу щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування 2%.

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