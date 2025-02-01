По Україні скасували аварійні відключення світла

Наслідки атаки РФ

Вночі та зранку 1 лютого росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Зафіксовані влучання у кількох регіонах України.

Відомом, що у Полтаві російська ракета влучила у п'ятиповерхівку, внаслідок чого був зруйнований один під'їзд. Троє осіб загинули, 10 постраждалих. Також у Полтавській області були пошкоджені енергомережі.

Крім того, росіяни масовано атакували дронами Запоріжжя. Там пошкоджені будинки та інфраструктурний об'єкт. Також під ударом був Харків, а у Київській області впали уламки, спричинивши пожежі.

Більше про наслідки сьогоднішнього обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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