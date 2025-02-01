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По Украине отменили аварийные отключения света

Фото: по Украине отменили аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Аварийные отключения света по Украине 1 февраля отменили. Ограничения вводили из-за вражеского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Аварийные отключения отменены, меры ограничения потребления не применяются ни в одном регионе", - говорится в сообщении.

Экстренные отключения света в некоторых областях Украины вводили утром 1 февраля. Ограничения вводили на фоне массированной атаки РФ.

Аварийные отключения вводили в семи областях - Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской.

 

Последствия атаки РФ

Ночью и утром 1 февраля россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Зафиксированы попадания в нескольких регионах Украины.

Известно, что в Полтаве российская ракета попала в пятиэтажку, в результате чего был разрушен один подъезд. Три человека погибли, 10 пострадавших. Также в Полтавской области были повреждены энергосети.

Кроме того, россияне массированно атаковали дронами Запорожье. Там повреждены дома и инфраструктурный объект. Также под ударом был Харьков, а в Киевской области упали обломки, вызвав пожары.

Больше о последствиях сегодняшнего обстрела - в материале РБК-Украина.

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