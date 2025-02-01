У Полтаві внаслідок ракетного удару по будинку є жертви і поранені (фото)

Фото: РФ вдарила ракетою по будинку у Полтаві (t.me/dsns_telegram)

Росія 1 лютого завдала ракетного удару по п'ятиповерхівці у Полтаві. Внаслідок атаки є жертви та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Рятувальники повідомили, що станом на 9:10 відомо про двох загиблих внаслідок атаки. Ще семеро осіб постраждали. З частково зруйнованого будинку врятували 21 особу. Як зазначили в ДСНС, зруйновано під’їзд з першого по п'ятий поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто. На місці тривають рятувальні роботи. Фото: окупанти вдарили по будинку у Полтаві (t.me/dsns_telegram) Оновлено о 9:35

ДСНС повідомила, що кількість жертв зросла до трьох осіб, а постраждалих - до 10. Серед поранених є дитина.