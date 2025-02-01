У Київській області виникли пожежі після нічної атаки: фото наслідків
У Київській області в ніч на 1 лютого збивали ворожі повітряні цілі. Внаслідок атаки виникли пожежі, є пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
За ніч повітряна тривога у Київській області оголошувалася двічі. У регіоні збивали ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не було.
Внаслідок падіння уламків збитої цілі у Бориспільському районі сталося загоряння приватного будинку. Пожежу вже ліквідували. Також пошкоджено ще два приватні будинки, господарчі приміщення та автомобіль. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.
Фото: у Київській області впали уламки ворожих цілей (t.me/kyivoda)
У Фастівському районі через падіння уламків сталася пожежа на складі одного з підприємств. Вогонь охопив 30 квадратних метрів, його вже ліквідували.
Комбінований удар по Україні
Цієї ночі, 1 лютого, російські війська завдали комбінованого удару по Україні, використовуючи дрони та ракети.
Сьогодні армія РФ 18 дронами атакувала Запоріжжя, там пошкоджені об'єкт інфраструктури, будинки та інші будівлі. Також є влучання у Харкові, відомо про жертву та п'ятьох постраждалих.
Росіяни вдарили ракетою по п'ятиповерхівці у Полтаві. У будинку зруйнований під'їзд. Відомо про трьох жертв та 10 постраждалих.
Детальніше про наслідки масованої атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.
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