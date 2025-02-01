У Київській області виникли пожежі після нічної атаки: фото наслідків

У Київській області в ніч на 1 лютого збивали ворожі повітряні цілі. Внаслідок атаки виникли пожежі, є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

За ніч повітряна тривога у Київській області оголошувалася двічі. У регіоні збивали ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не було.

Внаслідок падіння уламків збитої цілі у Бориспільському районі сталося загоряння приватного будинку. Пожежу вже ліквідували. Також пошкоджено ще два приватні будинки, господарчі приміщення та автомобіль. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.

Фото: у Київській області впали уламки ворожих цілей (t.me/kyivoda)

У Фастівському районі через падіння уламків сталася пожежа на складі одного з підприємств. Вогонь охопив 30 квадратних метрів, його вже ліквідували.