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В Україні ще семи обленерго загрожує штраф за неправомірне відключення світла

Фото: в Україні ще семи обленерго загрожує штраф за неправомірне відключення світла (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українці з листопада 2022 року подали до Нацкомісії що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг понад 2500 скарг на несправедливе відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані регулятора.

За даними регулятора, серед їх пріоритетів саме розгляд звернень з приводу нерівномірного відключення від електропостачання.

"Комісія приділяє окрему увагу роботі з ОСР щодо дотримання ними принципів соціальної справедливості та недискримінації при складанні графіків відключень від електропостачання. Зокрема, НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням ОСР законодавства у сфері енергетики та ліцензійних умов, в тому числі шляхом проведення позапланових виїзних перевірок", - сказано в повідомленні.

Також на засіданні НКРЕКП, яке відбудеться 24 січня, буде розглянуто проведених перевірок наступних семи операторів. Після цього може бути винесено рішення про накладення штрафних санкцій і персональну відповідальність їх керівників.

Нагадаємо Нацкомісія по регулюванню у сферах енергетики та комунальних послуг провела перевірку АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПРАТ "Волиньобленерго".

Також 14 січня в результаті російської атаки по України було зафіксовано пошкодження електромереж у низці областей. Зокрема, загарбники вдарили по двох ТЕС. Одна з них припинила виробництво електроенергії.

У ДТЕК попередили, що необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації. Тому діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.

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