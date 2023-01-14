Міненерго після атаки прогнозує "важкі" дні попереду
Сьогодні, 14 січня, в результаті російської атаки по території України було зафіксовано пошкодження електромереж в низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в Facebook.
За словами Галущенка, росіяни сьогодні знову атакували об’єкти генерації та електричні мережі країни. Зокрема прильоти є в:
- Харківській,
- Львівській,
- Івано-Франківській,
- Запорізькій,
- Вінницькій;
- Київській областях.
Міністр повідомив, що через обстріли в більшості регіонів України вводяться аварійні відключення.
"Наступні дні будуть важкими. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії. Тримаймося! Кожен день наближає нашу перемогу!", - наголосив Галущенко.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупантів знеструмлена вся Харківська область. В Харкові наразі призупинено роботу метро.
Також РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області ракета влучила по об'єкту критичної інфраструктури.
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