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Міненерго після атаки прогнозує "важкі" дні попереду

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Україна, Субота 14 січня 2023 18:12
Міненерго після атаки прогнозує "важкі" дні попереду Фото: міністр палива та енергетики України Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 січня, в результаті російської атаки по території України було зафіксовано пошкодження електромереж в низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в Facebook.

За словами Галущенка, росіяни сьогодні знову атакували об’єкти генерації та електричні мережі країни. Зокрема прильоти є в:

  • Харківській,
  • Львівській,
  • Івано-Франківській,
  • Запорізькій,
  • Вінницькій;
  • Київській областях.

Міністр повідомив, що через обстріли в більшості регіонів України вводяться аварійні відключення.

"Наступні дні будуть важкими. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії. Тримаймося! Кожен день наближає нашу перемогу!", - наголосив Галущенко.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупантів знеструмлена вся Харківська область. В Харкові наразі призупинено роботу метро.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області ракета влучила по об'єкту критичної інфраструктури.

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