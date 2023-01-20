В Украине еще семи облэнерго грозит штраф за неправомерное отключение света

Украинцы с ноября 2022 подали в Нацкомиссию, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и компуслуг более 2500 жалоб на несправедливое отключение электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные регулятора .

По данным регулятора, среди их приоритетов самое рассмотрение обращений по поводу неравномерного отключения от электроснабжения.

"Комиссия уделяет особое внимание работе с ОСР по соблюдению ими принципов социальной справедливости и недискриминации при составлении графиков отключений от электроснабжения. В частности, НКРЭКУ осуществляет государственный контроль за соблюдением ОСР законодательства в сфере энергетики и лицензионных условий, в том числе путем проведения внеплановых выездных проверок", - сказано в сообщении.

Также на заседании НКРЭКУ, которое состоится 24 января, будут рассмотрены проведенные проверки следующих семи операторов. После этого может быть принято решение о наложении штрафных санкций и персональной ответственности их руководителей.