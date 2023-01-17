В Україні оштрафували три обленерго за недотримання графіків відключення

Нацкомісія по регулюванню у сферах енергетики та комунальних послуг провела перевірку АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПРАТ "Волиньобленерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НКРЕКП.

До комісії поступили скарги від жителів областей щодо недотримання графіків відключень електропостачання. У зв’язку з цим комісія провела перевірки в областях протягом листопада та грудня 2022 року.

"За результатами перевірок встановлено, що вказані підприємства допустили порушення вимог Закону України "Про ринок електричної енергії", Кодексу систем розподілу та не дотримувались Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині порушення графіків відключень електропостачання споживачам", - заявили в НКРЕКП.

Відомо що обленерго нерівномірно розподіляли участь споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми. Також не було дотримано принципу соціальної справедливості. Жителів населених пунктів не інформували про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти.

"НКРЕКП винесла рішення накласти на АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПРАТ "Волиньобленерго" санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тисяч гривень та зобов’язала надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання", - сказано в повідомленні.

Також законодавством передбачено персональну відповідальність керівників ОСР за недотримання принципу недискримінаційності при застосуванні розвантажувальних відключень споживачів електричної енергії. Їм було нараховано стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 гривень.