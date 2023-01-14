ua ru
Сб, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Масований удар по Україні: росіяни обстріляли дві ТЕС, одна зупинилася

Новость на русском →
Субота 14 січня 2023 18:08
Масований удар по Україні: росіяни обстріляли дві ТЕС, одна зупинилася Ілюстративне фото: росіяни обстріляли дві ТЕС України, одна зупинилася (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 14 січня, російські окупанти вдарили по двох теплових електростанціях. Одна з них припинила виробництво електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

За інформацією компанії, теплоелектростанції, які сьогодні обстріляли росіяни, вже неодноразово перебували під ворожими ударами.

У ДТЕК зазначають, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

"Внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідувати наслідки", - додають у компанії.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали чергового масованого удару по Україні.

Внаслідок атаки у низці регіонів було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК ТЕС Обстріл Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі: подробиці
Росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі: подробиці
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам