Масований удар по Україні: росіяни обстріляли дві ТЕС, одна зупинилася
Сьогодні, 14 січня, російські окупанти вдарили по двох теплових електростанціях. Одна з них припинила виробництво електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
За інформацією компанії, теплоелектростанції, які сьогодні обстріляли росіяни, вже неодноразово перебували під ворожими ударами.
У ДТЕК зазначають, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.
"Внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідувати наслідки", - додають у компанії.
Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали чергового масованого удару по Україні.
Внаслідок атаки у низці регіонів було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.
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