В Україні ще підвищиться рівень води у річках: затопить села та погіршить ситуацію на дорогах

В Україні очікується підвищення рівню води у річках, що може супроводжуватись затопленням населених пунктів та порушення транспортного сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Зазначається, що 14-17 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни триватиме ріст рівнів води на 0,1-0,3 м за добу з подальшим затопленням заплави. Це супроводжуватиметься порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків водами Дніпра та Сожу в ниці прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. Оголошено ІІІ рівень небезпеки - червоний.

До того ж, 15-18 квiтня на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження підвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м над поточними рiвнями та подальше затоплення заплав. В прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi збережеться рiвень затоплення сільгоспугідь та господарських споруд. Також можливе досягнення вiдмiтки затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в Луцькому районi Волинської областi та Сарненському районi Рiвненської областi. Там оголошено I рiвень небезпеки - жовтий.

Також у зв'язку з очiкуваними опадами, 15-17 квiтня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська область) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2 - 1,2 м над поточними вiдмiтками. Обійдеться без негативних наслiдкiв.

Нагадаємо, через весняну повінь сталися підтоплення населених пунктів у Черкаській області.

Окрім того, в Київській області через повінь розмило дамбу та в Іванкові затопило дороги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.