ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине еще одна категория мужчин получила право на демобилизацию: Рада приняла закон

Новина українською →
Киев, Вторник 20 сентября 2022 15:39
В Украине еще одна категория мужчин получила право на демобилизацию: Рада приняла закон Фото: в Украине еще одна категория мужчин получила право на демобилизацию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине мужчины, у которых третий ребенок родился во время службы в ВСУ, получили право на демобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Законопроект поддержал 331 народный депутат.

В Украине мужчины, которые имеют трех детей, - не подлежат мобилизации. Но эта норма не применялась в случае, если отец вступил в ряды ВСУ, а третий ребенок родился уже после этого. Тогда мужчина не имел право на демобилизацию.

После принятия закона новой причиной освобождения от военной службы во время военного положения стало наличие у военнослужащего трех и более детей до 18 лет.

Напомним, ранее стало известно, что Верховной раде предлагают разрешить военнообязанным мужчинам выезд за границу под ежемесячный взнос.

Также мы писали, что Министерство обороны отсрочило взятие женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Демобилизация Верховная рада
NEWS
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
DAILY
Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине