В Украине еще одна категория мужчин получила право на демобилизацию: Рада приняла закон

В Украине мужчины, у которых третий ребенок родился во время службы в ВСУ, получили право на демобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram .

Законопроект поддержал 331 народный депутат.

В Украине мужчины, которые имеют трех детей, - не подлежат мобилизации. Но эта норма не применялась в случае, если отец вступил в ряды ВСУ, а третий ребенок родился уже после этого. Тогда мужчина не имел право на демобилизацию.

После принятия закона новой причиной освобождения от военной службы во время военного положения стало наличие у военнослужащего трех и более детей до 18 лет.