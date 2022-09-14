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Мужчин предлагают выпускать из Украины за ежемесячный взнос: что известно

Новина українською →
Украина, Среда 14 сентября 2022 17:47
Мужчин предлагают выпускать из Украины за ежемесячный взнос: что известно Фото: украинцев предлагают выпускать за границу под ежемесячный взнос (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Верховной раде предлагают разрешить военнообязанным мужчинам выезд за границу под ежемесячный взнос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №8029.

По словам авторов документа, уровень безработицы в Украине вырос до 35%, что негативно влияет на настроения в обществе. Часть из них - это мужчины, которые до полномасштабного вторжения РФ работали за рубежом.

Нардепы хотят мужчин в возрасте от 18 до 60 лет выпускать за границу под ежемесячный гарантийный взнос. Планируется, что украинцы будут открывать в государственных банках счета на сумму 5 необлагаемых минимумов для трудоспособных граждан (по состоянию на настоящее время это 13 тысяч гривен) и каждый месяц пополнять его на сумму, равную налогам с минимальной зарплаты - 2697 гривен.

Парламентарии также предлагают брать у мужчин письменное подтверждение добровольной уплаты средств на специальный счет ВСУ.

"Из каждых 100 тысяч военнообязанных граждан, которые выедут во время военного положения за границу на предложенных условиях, почти 270 млн гривен ежемесячно будет попадать на счет ВСУ (если выехавших было бы миллион, это было бы уже около 2,7 млрд гривен дополнительно ежемесячно на счет ВСУ)", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, депутаты хотят ввести сбор для тех украинцев, которые незаконно выехали за границу во время действия военного положения. Речь идет о взносе размером 10 необлагаемых минимумов для трудоспособных граждан, то есть 26 тысяч гривен, за каждый месяц пребывания за границей.

Напомним, что ранее мужчинам планировали разрешить выезжать за границу под залог. Однако это нововведение решили пока отложить.

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