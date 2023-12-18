В Україні розвіяли фейк про підготовку до мобілізації жінок

Російська пропаганда поширює наративи про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізувувати жінок. Це неправдива інформація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Що відбувається насправді:

Наразі обов'язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Але облік - це не призов;

Служба у ЗСУ для жінок - лише добровільна.

Також у Центрі уточнили, що у Верховній раді тривають дискусії щодо змін до законодавства про мобілізацію, демобілізацію та призов на строкову службу.

"Такі дискусії, в рамках яких окремі депутати можуть висловлювати власне бачення і пропозиції, - цілком нормальні для демократичної країни", - йдеться в заяві.

Про примусову мобілізацію жінок не йдеться

Також у Центрі уточнили, що результатом таких дискусій має стати законопроєкт, у якому буде враховано інтереси як держави та Збройних сил, так і громадян.

На поточний момент про примусову мобілізацію жінок не йдеться. Це добровільний процес.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше Міноборони запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.

Втім, вчора очільник ГУР Мо Кирило Буданов заявив, що Україні потрібна мобілізація, оскільки жоден рекрутинг не зможе перекрити необхідну кількість особового складу та чисельність Сил оборони, щоб відбити повномасштабну агресію РФ.

Варто зауважити, що українська влада вже анонсувала великий законопроєкт про мобілізацію, який може бути ухвалений до кінця року.

Детальніше про те, який закон готує Рада для українців - читайте в матеріалі РБК-Україна.