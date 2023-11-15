Рекрутинг у ЗСУ: у Міноборони відповіли, як формуватимуть зарплату

Зарплата бійцям Збройних сил України, яких рекрутують, залежатиме від посади та виконання особливих завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової в ефірі телемарафону.

У заступниці міністра поцікавилися, якою буде зарплата у рекрутованих бійців. Оскільки, наприклад, у "Азова" виплати варіюються від 25 до 125 тисяч гривень.

"Грошове забезпечення визначено законом залежно від того, яку посаду обіймає людина, а також чи виконує вона особливі завдання, чи воює безпосередньо, наприклад, на першій лінії", - розповіла Калмикова.

Вона роз'яснила, що "вилка виплат", яка є в "Азові", враховує зарплату "з бойовими і без бойових".

Рекрутинг у ЗСУ

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України запустило програму рекрутингу в Збройні сили України.

Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий на працевлаштування.

Вакансії можна переглянути на сайті рекрутингової агенції Lobby X. Там вже відображаються і зарплати. Вони різняться залежно від вакансій.

Більш детально про те, які вакансії пропонують українцям, - у матеріалі РБК-Україна (проекту Styler).