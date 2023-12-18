В Украине развеяли фейк о подготовке к мобилизации женщин

Российская пропаганда распространяет нарративы о том, что ближайшее время в Украине начнут мобилизировать женщин. Это ложная информация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Что происходит на самом деле:

Сейчас обязательному воинскому учету подлежат только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Но учет - это не призыв;

Служба в ВСУ для женщин - только добровольная.

Также в Центре уточнили, что в Верховной раде продолжаются дискуссии относительно изменений в законодательство о мобилизации, демобилизации и призыве на срочную службу.

"Такие дискуссии, в рамках которых отдельные депутаты могут высказывать собственное видение и предложения, - вполне нормальные для демократической страны", - говорится в заявлении.

О принудительной мобилизации женщин речь не идет

Также в Центре уточнили, что результатом таких дискуссий должен стать законопроект, в котором будут учтены интересы как государства и Вооруженных сил, так и граждан.

На текущий момент о принудительной мобилизации женщин речь не идет. Это добровольный процесс.

Мобилизация в Украине

Напомним, ранее Минобороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. В общем, процесс схож с трудоустройством.

Впрочем, вчера глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украине нужна мобилизация, поскольку ни один рекрутинг не сможет перекрыть необходимое количество личного состава и численность сил обороны, чтобы отразить полномасштабную агрессию РФ.

Стоит отметить, что украинские власти уже анонсировали крупный законопроект о мобилизации, который может быть принят до конца года.

Детальнее о том, какой закон готовит Рада для украинцев - читайте в материале РБК-Украина.