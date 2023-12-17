Альтернативи мобілізації немає. Буданов назвав причину

Станом на сьогодні в Силах оборони України понад мільйон бійців. Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє цих потреб.

Про це заявив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусійну панель "2024: виклики і перспективи" .

Буданов пояснив, що всіх, хто хотів чи був готовий воювати, повномасштабне вторгнення Російської Федерації або вже застало в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли до ЗСУ у перші пів року.

З об'єктивних причин, за словами глави розвідки, з тих людей у лавах Сил оборон наразі залишилося небагато.

"Це факт, це треба розуміти й визнавати. За таких обсягів без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб. Це подібна проблема, як з боєприпасами, бо обсяги величезні. Сукупно Сили оборони України зараз складають (назву трішки умовну кількість, бо ми підійшли до держтаємниці) мільйон сто тисяч людей. Ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може. Виключно мобілізація", - зазначив очільник ГУР.

Проте він додав, що у контексті мобілізації постає й інше питання - мотивація.

"Скільки б людей примусово або непримусово, якимись хитрощами чи згідно з нормами законодавства ми б не мобілізували, ККД (коефіцієнт корисної дії, - ред.) буде майже нульовий. Що, в принципі, й відбувається останнім часом, це також треба визнавати відверто. Тому навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна", - наголосив Буданов.

Він пояснив, що нині в Україні немає стільки людей, охочих робити будь-що, а тим паче йти воювати.

"А це ж поточне. Будуть втрати, і цю кількість треба тримати постійно", - зауважив він.

Рекрутинг до ЗСУ

Нагадаємо, раніше Міноборони України запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.

Також у Міністерстві оборони пояснювали, як будуть формувати зарплату для військових, яких рекрутують до ЗСУ. Міноборони підписало контракт з компаніями Robota.ua, Work.ua та Lobby X для рекрутингу.

Більше про те, що передбачає затверджена концепція Міноборони - читайте за посиланням.

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