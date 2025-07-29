В Україні розширять програму 18-24: хочуть замотивувати більше бійців

За його словами, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла йому про низку проектних рішень, які стосуються фінансування та оборонних програм.

Йдеться, зокрема, про зміни до державного бюджету, аби гарантувати всі необхідні виплати українським воїнам та родинам загиблих захисників. Зеленський уточнив, що були певні деталі, які потребують законодавчого врегулювання, і висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає відповідні рішення.

Також президент повідомив, що уряд уже підготував розширення програми контрактів для вікової категорії 18-24 роки. За його словами, програма має залучити мотивованих людей для роботи з дронами. Представити її має Свириденко.