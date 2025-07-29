В Украине расширят программу 18-24: хотят замотивировать больше бойцов

По его словам, премьер-министр Украины Юлия Свириденко доложила ему о ряде проектных решений, касающихся финансирования и оборонных программ.

Речь идет, в частности, об изменениях в государственный бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты украинским воинам и семьям погибших защитников. Зеленский уточнил, что были определенные детали, которые требуют законодательного урегулирования, и выразил надежду, что Верховная Рада поддержит соответствующие решения.

Также президент сообщил, что правительство уже подготовило расширение программы контрактов для возрастной категории 18-24 года. По его словам, программа должна привлечь мотивированных людей для работы с дронами. Представить ее должен Свириденко.