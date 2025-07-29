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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Украине расширят программу 18-24: хотят замотивировать больше бойцов

Фото: президент Владимир Зеленский (t me V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

Программа "Контракт 18-24" снова будет расширена. В Украине хотят привлечь людей для работы с дронами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, премьер-министр Украины Юлия Свириденко доложила ему о ряде проектных решений, касающихся финансирования и оборонных программ.

Речь идет, в частности, об изменениях в государственный бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты украинским воинам и семьям погибших защитников. Зеленский уточнил, что были определенные детали, которые требуют законодательного урегулирования, и выразил надежду, что Верховная Рада поддержит соответствующие решения.

Также президент сообщил, что правительство уже подготовило расширение программы контрактов для возрастной категории 18-24 года. По его словам, программа должна привлечь мотивированных людей для работы с дронами. Представить ее должен Свириденко.

 

Контракт 18-24" в Украине

Напомним, в феврале Зеленский объявил о разработке Минобороны специального контракта для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Как сообщили в Минобороны, в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен.

Позже Минобороны стало известно о расширении программы - было увеличено количество вакансий, по которым молодые люди могут заключать военный контракт.

Ранее РБК-Украина писало, как подать заявление на участие в программе "Контракт 18-24", какие документы нужны для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и какие этапы необходимо пройти для заключения контракта с ВСУ.

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