UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні розширять мережу військових ліцеїв: Шмигаль розкрив деталі

Шмигаль розповів, що мережа військових ліцеїв в Україні зросте (фото: mod.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

В Україні працюють над розширенням мережі військових ліцеїв, адже така освіта - основа сучасного українського війська.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Розширення мережі військових ліцеїв в Україні: що відомо

У відомстві розповіли, що з нагоди початку нового навчального року міністр оборони України Денис Шмигаль відвідав Київський військовий ліцей імені Івана Богуна - привітав ліцеїстів та викладачів із 1 вересня.

Свято 1 вересня в столичному військовому ліцеї (фото: mod.gov.ua)

У межах заходу він нагадав, що військова освіта - основа сучасного українського війська, адже знання дають змогу:

  • перемагати на полі бою;
  • демонструвати кмітливість;
  • демонструвати стійкість духу та винахідливість під час воєнних дій.

Шмигаль у військовому ліцеї імені Івана Богуна (фото: mod.gov.ua)

"Ми робимо все, щоб мережа військових ліцеїв в Україні розширювалася", - наголосив Шмигаль.

Він уточнив, що Міноборони працює над тим, "щоб у кожному регіоні був щонайменше один такий ліцей".

Ліцеїсти та викладачі освітнього закладу (фото: mod.gov.ua)

"Серед молоді є величезний запит на якісну військову освіту, і ми створимо для її розвитку всі умови", - додав міністр оборони.

Насамкінець він побажав ліцеїстам нових звершень і відкриттів - аби всі сміливі задуми та ідеї втілювалися в життя на благо нашої держави.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі вищі військові навчальні заклади, які готують офіцерів для Сил безпеки та оборони - куди вступати, щоб стати частиною військової еліти.

Крім того, ми пояснювали, як "поєднати" військову й цивільну кар'єру в одному навчанні.

Читайте також, як військові виші змінюють умови навчання у 2025 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигальслужба в арміїлицейОсвіта в Україні