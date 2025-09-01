В Украине расширят сеть военных лицеев: Шмыгаль раскрыл детали

Расширение сети военных лицеев в Украине: что известно

В ведомстве рассказали, что по случаю начала нового учебного года министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна - поздравил лицеистов и преподавателей с 1 сентября.

Праздник 1 сентября в столичном военном лицее (фото: mod.gov.ua)

В рамках мероприятия он напомнил, что военное образование - основа современного украинского войска, ведь знания позволяют:

побеждать на поле боя;

демонстрировать сообразительность;

демонстрировать стойкость духа и изобретательность во время военных действий.

Шмыгаль в военном лицее имени Ивана Богуна (фото: mod.gov.ua)

"Мы делаем все, чтобы сеть военных лицеев в Украине расширялась", - подчеркнул Шмыгаль.

Он уточнил, что Минобороны работает над тем, "чтобы в каждом регионе был как минимум один такой лицей".

Лицеисты и преподаватели образовательного учреждения (фото: mod.gov.ua)

"Среди молодежи есть огромный запрос на качественное военное образование, и мы создадим для его развития все условия", - добавил министр обороны.

В завершение он пожелал лицеистам новых свершений и открытий - чтобы все смелые замыслы и идеи воплощались в жизнь на благо нашего государства.