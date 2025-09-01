RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украине расширят сеть военных лицеев: Шмыгаль раскрыл детали

Шмыгаль рассказал, что сеть военных лицеев в Украине возрастет (фото: mod.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В Украине работают над расширением сети военных лицеев, ведь такое образование - основа современного украинского войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Расширение сети военных лицеев в Украине: что известно

В ведомстве рассказали, что по случаю начала нового учебного года министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна - поздравил лицеистов и преподавателей с 1 сентября.

Праздник 1 сентября в столичном военном лицее (фото: mod.gov.ua)

В рамках мероприятия он напомнил, что военное образование - основа современного украинского войска, ведь знания позволяют:

  • побеждать на поле боя;
  • демонстрировать сообразительность;
  • демонстрировать стойкость духа и изобретательность во время военных действий.

Шмыгаль в военном лицее имени Ивана Богуна (фото: mod.gov.ua)

"Мы делаем все, чтобы сеть военных лицеев в Украине расширялась", - подчеркнул Шмыгаль.

Он уточнил, что Минобороны работает над тем, "чтобы в каждом регионе был как минимум один такой лицей".

Лицеисты и преподаватели образовательного учреждения (фото: mod.gov.ua)

"Среди молодежи есть огромный запрос на качественное военное образование, и мы создадим для его развития все условия", - добавил министр обороны.

В завершение он пожелал лицеистам новых свершений и открытий - чтобы все смелые замыслы и идеи воплощались в жизнь на благо нашего государства.

Напомним, ранее мы рассказывали о лучших высших военных учебных заведениях, которые готовят офицеров для Сил безопасности и обороны - куда поступать, чтобы стать частью военной элиты.

Кроме того, мы объясняли, как "совместить" военную и гражданскую карьеру в одном обучении.

Читайте также, как военные вузы меняют условия обучения в 2025 году.

Денис Шмыгальслужба в арміїлицейОбразование в Украине