В Украине расширят сеть военных лицеев: Шмыгаль раскрыл детали

В Украине работают над расширением сети военных лицеев, ведь такое образование - основа современного украинского войска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
В ведомстве рассказали, что по случаю начала нового учебного года министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна - поздравил лицеистов и преподавателей с 1 сентября.
В рамках мероприятия он напомнил, что военное образование - основа современного украинского войска, ведь знания позволяют:
"Мы делаем все, чтобы сеть военных лицеев в Украине расширялась", - подчеркнул Шмыгаль.
Он уточнил, что Минобороны работает над тем, "чтобы в каждом регионе был как минимум один такой лицей".
"Среди молодежи есть огромный запрос на качественное военное образование, и мы создадим для его развития все условия", - добавил министр обороны.
В завершение он пожелал лицеистам новых свершений и открытий - чтобы все смелые замыслы и идеи воплощались в жизнь на благо нашего государства.
