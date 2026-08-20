У МОН розповіли, що зміниться для школярів і вчителів у новому навчальному році

У Міністерстві освіти і науки назвали серед пріоритетів на 2026 рік безпеку дітей, енергетичну стійкість шкіл та доступ учнів із віддалених населених пунктів до освіти. Водночас у системі освіти готують низку змін, які мають спростити роботу педагогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко повідомив, що до нового навчального року в Україні готуються понад 25 тисяч закладів освіти. За його словами, уряд поставив завдання забезпечити укриттями максимально можливу кількість дітей. Також планується збільшити парк шкільних автобусів.

"Маємо план додати ще 1000 автобусів для того, щоб могла запрацювати як профільна школа, так і діти з віддалених населених пунктів могли потрапити в заклади освіти й здобути якісну освіту", - сказав Бутенко.

Паралельно, за його словами, посилюватимуть енергетичну стійкість закладів освіти. Для цього передбачені генератори, сонячні панелі та накопичувачі енергії.

Окремо МОН працює з видавництвами над відновленням накладів підручників, які були знищені внаслідок російських атак.

Що зміниться для вчителів

Одним із рішень, які мають зменшити бюрократичне навантаження на педагогів, стане зміна підходів до внесення груп результатів оцінювання навчання у класні журнали.

Бутенко повідомив, що вже підписав відповідний наказ. Зокрема, скасовується обов'язкова фіксація груп результатів навчання за типом навчання у класних журналах.

Міністр наголосив, що це не означає скасування реформи освіти. Йдеться саме про спрощення ведення документації та скорочення паперової роботи для вчителів.

"Державний стандарт, компетентнісний підхід, очікування, що наші учні здобудуть в результаті навчання, залишаються. Але ми даємо вчителю більше академічної свободи підібрати той метод, який підійде для його класу учнів", - пояснив очільник МОН.

Крім того, строк дії сертифіката вчителя планують збільшити з трьох до п'яти років.

Пілотування старшої профільної школи

У цьому навчальному році також стартує пілотування реформи старшої профільної школи у 150 академічних ліцеях.

Як пояснив Бутенко, реформа передбачає можливість для учнів обирати профіль, предмети та власну освітню траєкторію. Школа при цьому має допомогти дитині визначитися з подальшим навчанням і майбутньою професією.

Також цього року планують розширити мережу осередків із викладання предмета "Захист України".

"Наше завдання - охопити 100% учнів старшої школи цим освітнім компонентом", - сказав міністр.