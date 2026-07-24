Школи не отримають підручники вчасно: через удар РФ знищено 410 тисяч книг

Російський удар 19 липня знищив понад 410 тисяч шкільних підручників. Через це частину книг доведеться друкувати повторно, а їх доставку до закладів освіти відкладуть щонайменше на кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки України Андрія Бутенка .

Головне: Знищення накладу: Внаслідок російського удару знищено понад 410 тисяч шкільних підручників для 9 та 4 класів.

Внаслідок російського удару знищено понад 410 тисяч шкільних підручників для 9 та 4 класів. Затримка доставки: Наклад доведеться друкувати заново, через що доставка книг до шкіл відкладається щонайменше на кілька місяців.

Наклад доведеться друкувати заново, через що доставка книг до шкіл відкладається щонайменше на кілька місяців. Рішення для навчання: На час повторного друку учні за потреби користуватимуться електронними версіями підручників.

На час повторного друку учні за потреби користуватимуться електронними версіями підручників. Планове забезпечення триває: Знищені книги - це лише частина загального замовлення; станом на кінець липня школи вже отримали понад 1,4 мільйона примірників інших підручників.

Які підручники знищив російський удар

Міністерство освіти і науки спільно з видавцями та Інститутом модернізації змісту освіти вже провело попередню оцінку втрат. Зокрема, російський удар знищив:

понад 260 тисяч надрукованих підручників для 9 класу ;

; близько 150 тисяч підручників для 4 класу, які перебували у видавництва в роботі.

Як зазначив Бутенко, частину цих підручників уже надрукували, запакували та підготували до відправлення в школи, щоб учні отримали їх до 1 вересня. Однак увесь цей наклад було знищено.

Коли школи отримають нові підручники

"Наклад доведеться друкувати заново, а доставлення до освітніх закладів попередньо відкласти щонайменше на декілька місяців. Ми вже на зв'язку з видавцями й узгоджуємо, як надолужити час", - повідомив міністр.

За його словами, поки триватиме повторний друк, у разі потреби для навчання використовуватимуть електронні версії підручників.

Чи вплине це на забезпечення шкіл книгами

Очільник МОН підкреслив, що втрачений наклад є лише частиною загального замовлення підручників на новий навчальний рік.

За його словами, планове доставлення книжок до шкіл триває. Станом на 22 липня заклади освіти вже отримали понад 1,4 мільйона примірників.

Бутенко також зазначив, що це не перший випадок, коли Росія завдає ударів по друкарнях і складах, де друкують та зберігають українські підручники. За його словами, такими атаками країна-агресор намагається завдати удару по українській освіті.