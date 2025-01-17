В Україні розширили права людей з інвалідністю на працевлаштування: які ключові зміни
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №5344-д, спрямований на розширення прав людей з інвалідністю на працевлаштування. Це передбачає низку прогресивних змін, які мають наблизити умови праці в Україні до європейських стандартів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
Основні положення закону:
- Право на працю без обмежень. Люди з інвалідністю отримують можливість працювати на будь-якій посаді, якщо це не суперечить їхньому стану здоров'я.
- Соціальний супровід на робочому місці. Для інтеграції працівників з інвалідністю вводяться послуги соціального супроводу. Це включає допомогу у взаємодії з роботодавцем та колективом, можливість залучення персонального асистента або перекладача жестової мови.
- Професійна адаптація. Закон сприяє професійній адаптації осіб з інвалідністю шляхом залучення приватних агенцій для працевлаштування, а також фінансування освітніх програм та перепідготовки.
- Фінансування облаштування робочих місць. Роботодавці отримують можливість фінансування на адаптацію робочих місць для потреб працівників з інвалідністю.
- Гнучкий підхід для роботодавців. Роботодавці можуть обирати між працевлаштуванням осіб з інвалідністю у межах нормативу або сплатою цільового внеску, який спрямовується до фонду для підтримки працевлаштування людей з інвалідністю.
- Розвиток соціального підприємництва. Передбачені пільги та компенсації для підприємств, які працевлаштовують визначену кількість людей з інвалідністю. Розширюються критерії створення підприємств трудової інтеграції та захищеного працевлаштування.
Європейський досвід
Прийняття законопроєкту наближає до європейських стандартів, де понад 50% людей з інвалідністю мають роботу. В Україні, за статистикою, лише близько 16% людей з інвалідністю є працевлаштованими. Нові норми сприятимуть збільшенню цього показника, а також зменшенню соціальної нерівності.
Нагадаємо, що в Україні роботодавці можуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Програма передбачає виплати до 120 тисяч гривень.