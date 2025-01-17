В Украине расширили права людей с инвалидностью на трудоустройство: какие ключевые изменения

Фото: Люди с инвалидностью смогут работать без ограничений (GettyImages)

Верховная Рада Украины приняла законопроект №5344-д, направленный на расширение прав людей с инвалидностью на трудоустройство. Это предусматривает ряд прогрессивных изменений, которые должны приблизить условия труда в Украине к европейским стандартам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

Основные положения закона: Право на труд без ограничений. Люди с инвалидностью получают возможность работать на любой должности, если это не противоречит их состоянию здоровья.

Люди с инвалидностью получают возможность работать на любой должности, если это не противоречит их состоянию здоровья. Социальное сопровождение на рабочем месте. Для интеграции работников с инвалидностью вводятся услуги социального сопровождения. Это включает помощь во взаимодействии с работодателем и коллективом, возможность привлечения персонального ассистента или переводчика жестового языка.

Для интеграции работников с инвалидностью вводятся услуги социального сопровождения. Это включает помощь во взаимодействии с работодателем и коллективом, возможность привлечения персонального ассистента или переводчика жестового языка. Профессиональная адаптация. Закон способствует профессиональной адаптации лиц с инвалидностью путем привлечения частных агентств для трудоустройства, а также финансирования образовательных программ и переподготовки.

Закон способствует профессиональной адаптации лиц с инвалидностью путем привлечения частных агентств для трудоустройства, а также финансирования образовательных программ и переподготовки. Финансирование обустройства рабочих мест. Работодатели получают возможность финансирования на адаптацию рабочих мест для нужд работников с инвалидностью.

Работодатели получают возможность финансирования на адаптацию рабочих мест для нужд работников с инвалидностью. Гибкий подход для работодателей. Работодатели могут выбирать между трудоустройством лиц с инвалидностью в пределах норматива или уплатой целевого взноса, который направляется в фонд для поддержки трудоустройства людей с инвалидностью.

Работодатели могут выбирать между трудоустройством лиц с инвалидностью в пределах норматива или уплатой целевого взноса, который направляется в фонд для поддержки трудоустройства людей с инвалидностью. Развитие социального предпринимательства. Предусмотрены льготы и компенсации для предприятий, которые трудоустраивают определенное количество людей с инвалидностью. Расширяются критерии создания предприятий трудовой интеграции и защищенного трудоустройства. Европейский опыт Принятие законопроекта приближает к европейским стандартам, где более 50% людей с инвалидностью имеют работу. В Украине, по статистике, только около 16% людей с инвалидностью являются трудоустроенными. Новые нормы будут способствовать увеличению этого показателя, а также уменьшению социального неравенства.