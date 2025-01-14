Роботодавці можуть отримати компенсацію за створення безбарʼєрних робочих місць: деталі
В Україні роботодавці можуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Програма передбачає виплати до 120 тисяч гривень.
Про це заявив директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську ОДА.
З 1 січня 2025 року програма, яка надає роботодавцям можливість отримати компенсацію до 120 тисяч гривень за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи та до 80 тисяч гривень для осіб II групи.
Це частина Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору, метою якої є забезпечення комфортних умов праці для осіб з інвалідністю та їх ефективної інтеграції у трудовий процес.
Роботодавці можуть використовувати ці кошти для придбання спеціалізованих меблів та обладнання: столів, стільців, поручнів, транспортерів, брайлівських клавіатур, сенсорних дисплеїв, а також засобів для захисту здоров’я та безпеки.
Витрати можуть покриватися й на спеціальні програми та обладнання, які створюють безбар’єрний простір.
Як подати заявку:
- Заявку можна подати через портал "Дія", у центрі зайнятості або електронною поштою.
- Заяви подаються протягом 90 днів з моменту працевлаштування працівника.
Результати програми:
- Понад 1660 роботодавців вже скористалися програмою.
- Створено робочі місця для майже 2000 осіб з інвалідністю, серед яких є ветерани.
Ця програма спрямована на підтримку інклюзивного середовища в трудовій сфері та забезпечення рівних можливостей для людей з інвалідністю.
Нагадаємо, що на порталі "Дія" роботодавці мають можливість отримати компенсацію за витрати на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) внаслідок внаслідок бойових дій.