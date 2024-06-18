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В Україні розширили коло осіб, які можуть отримати виплати в разі загибелі військового

Україна, Вівторок 18 червня 2024 17:35
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В Україні розширили коло осіб, які можуть отримати виплати в разі загибелі військового Архівне фото: виплати за загиблих військових зможе отримувати онуки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд України вирішив розширити коло осіб, які можуть отримати виплати в разі загибелі військовослужбовця. Крім цього було додано випадки, коли виплата не відбуватиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

За його словами, уряд ухвалив постанову, яка тепер відповідає всім змінам до законів, що були ухвалені Верховною радою.

Тепер буде розширено коло осіб, які матимуть право на отримання одноразової грошової допомоги.

Фото: Деталі щодо виплат (t.me/oleksiihoncharenko)

"Зокрема право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу; онуків військовослужбовця, за умови, якщо батьки померли; дітей, які народилися після смерті військовослужбовця", - написав Гончаренко.

Також був визначений порядок виплат, якщо родич відмовився від виплат і додались випадки, коли виплата грошей не здійснюється.

Що відомо про виплати

У Міноборони раніше заявляли, що одноразова виплата родичам загиблих військовослужбовців України становить 15 мільйонів гривень.

А в січні уряд змінив порядок виплати грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців ЗСУ, які були захоплені в полон або в заручники, зникли безвісти або загинули. Детальніше про зміни можна прочитати за посиланням.

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