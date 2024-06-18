ua en ru
Вт, 18 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине расширили круг лиц, которые могут получить выплаты в случае гибели военного

Украина, Вторник 18 июня 2024 17:35
UA EN RU
В Украине расширили круг лиц, которые могут получить выплаты в случае гибели военного Архивное фото: выплаты за погибших военных сможет получать внуки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины решило расширить круг лиц, которые могут получить выплаты в случае гибели военнослужащего. Кроме этого были добавлены случаи, когда выплата не будет происходить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

По его словам, правительство приняло постановление, которое теперь соответствует всем изменениям в законы, которые были приняты Верховной радой.

Теперь будет расширен круг лиц, которые будут иметь право на получение единовременной денежной помощи.

Фото: Детали о выплатах (t.me/oleksiihoncharenko)

"В частности право женщин (мужчин), которые проживали с военнослужащим без регистрации брака; внуков военнослужащего, при условии, если родители умерли; детей, которые родились после смерти военнослужащего", - написал Гончаренко.

Также был определен порядок выплат, если родственник отказался от выплат и добавились случаи, когда выплата денег не осуществляется.

Что известно о выплатах

В Минобороны ранее заявляли, что единовременная выплата родственникам погибших военнослужащих Украины составляет 15 миллионов гривен.

А в январе правительство изменило порядок выплаты денежного обеспечения семьям военнослужащих ВСУ, которые были захвачены в плен или в заложники, пропали без вести или погибли. Подробнее об изменениях можно прочитать по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Война в Украине Выплаты
NEWS
QR-код вместо военного билета. В Резерв+ запустили важное обновление
QR-код вместо военного билета. В Резерв+ запустили важное обновление
DAILY
Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше