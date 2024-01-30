В Україні спростили систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих бійців

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні, 30 січня, змінив порядок виплати грошового забезпечення сімʼям військовослужбовців ЗСУ, захоплених у полон або заручниками, які зникли безвісти або загинули. Відповідні правила були спрощені.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука та прес-службу Міністерства оборони України.

Зазначається, що було внесено зміни до постанов КМУ:

від 30 листопада 2016 року №884 "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх",

та від 28 лютого 2022 року №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану".

Таким чином, різним відомствам Сил оборони було надано право "отримувати з державних реєстрів інформацію щодо осіб, які мають право на отримання грошового забезпечення військовослужбовців або допомоги, передбаченої сім'ям військових, які загинули, шляхом надання доступу до таких реєстрів та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, встановленому законодавством".

Таке право отримали: Міноборони, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки МОУ, Головний орган військового управління Національної гвардії, Адміністрація Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Адміністрація Держспецзв'язку, Адміністрація Держспецтрансслужби.

Деталі нововведення

В МОУ пояснили, що тепер відомство отримує спрощений доступ до деяких державних реєстрів та можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

"Це дозволить оперативно встановлювати членів родини, яким належить грошове забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або зниклих безвісти", - йдеться в заяві.

В міністерстві звернули увагу, що зміни також стосуються встановлення повного кола членів сім'ї загиблих, яким належить одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень.

За словами заступниці глави Міноборони Наталії Калмикової, позиція відомства полягає в тому, що родичі загиблих, зниклих безвісти або полонених воїнів "не мають витрачати час та зусилля на доведення очевидних для них речей".

"Якщо у держави є така інформація - це відбуватиметься автоматично після відповідної перевірки громадян. Взаємодія із державними реєстрами створює саме таку систему. Це значно спростить і прискорить процес виплат родинам", - сказала вона.

Виплати військовим та їхнім сім'ям

Нагадаємо, у вересні 2023 року Рада підтримала законопроект №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, який, зокрема, передбачає передачу зарплат полоненим їхнім сім'ям.

Також раніше ми писали, у якому порядку сім'ї загиблих, зниклих безвісти та полонених військових отримують виплати.