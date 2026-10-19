В Україні розширили "єОселя": Мінекономіки пояснило зміни для молодих сімей
Кабінет міністрів оновив умови програми доступної іпотеки в Україні "єОселя" - з акцентом на підтримку молодих сімей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства економіки та довкілля України.
Як і чому вирішили змінити програму "єОселя"
"єОселя" є однією з найуспішніших урядових програм, адже пропонує вигідні та гнучкі умови кредитування житла, а також постійно оновлюється відповідно до потреб населення", - розповів заступник міністра економіки та довкілля Віталій Петрук.
Постанову, яка змінила програму доступної іпотеки, уряд ухвалив 15 жовтня 2026 року.
Це рішення, зокрема:
- розширює доступ молодих родин до якісного житла;
- пропонує зниження відсоткової ставки за народження дітей;
- адаптує умови програми у прифронтових регіонах;
- посилює цифровізацію через "Дію" тощо.
"Сьогоднішні зміни розширюють кредитування для молоді та пропонують додаткові стимули - зниження базової ставки за кожну дитину", - поділився Петрук.
Крім того, за його словами, схвалений КМУ документ:
- осучаснює поняття майнового поручителя;
- спрощує фінансові вимоги до банків-партнерів;
- впроваджує інші важливі зміни.
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"Молодіжна модель" кредитування
У прес-службі Мінекономіки повідомили, що серед ключових змін у програмі "єОселя" - виокремлення нової цільової категорії громадян - "молодіжної моделі" кредитування.
Уточнюється, що для цієї категорії запроваджується ступенева базова процентна ставка:
- перші 3 роки дії договору - 7% річних;
- з 4-го по 10-й рік - 10% річних;
- починаючи з 11-го року - 12% річних.
Зниження відсоткової ставки ставки за дітей
Передбачається також зниження відсоткової ставки за народження дітей.
Так, базова ставка для нової категорії зменшується на 2 відсоткові пункти за кожну дитину:
- яка народилася у позичальника після отримання іпотеки;
- яка була усиновлена позичальником після отримання іпотеки.
"З обмеженням мінімальної ставки на рівні 0,1%", - уточнили в Мінекономіки.
Розширення параметрів вибору житла
Згідно із запровадженими змінами, передбачається розширення параметрів вибору житла для молодих сімей.
Йдеться про те, що і вартість, і площа житла - для "молодіжної моделі" - можуть перевищувати нормативні параметри до 40%.
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Інші ключові зміни у програмі "єОселя"
Серед інших важливих змін, за даними міністерства, стимулювання іпотеки у прифронтових регіонах.
Так, пільгові умови придбання житла (20+ років експлуатації) поширюється на Миколаївську область.
Уточнюється також статус майнового поручителя.
"Відтепер це третя особа, яка не є боржником за забезпеченим зобов'язанням, але надає власне майно або майнові права у заставу чи іпотеку", - пояснили громадянам.
Зазначається, що майновими поручителями можуть бути члени сім'ї кандидата або позичальника.
"Також додали окремий термін для членів сім'ї внутрішньо переміщеної особи (ВПО), на користь якої купується майно", - розповіли у міністерстві.
Відбулась і зміна правил перевірки майнового стану кандидатів.
"Строк (36 місяців) перевірки фактів відчуження нерухомості перенесені - від дати подання заяви на дату укладення кредитного договору", - повідомили у Мінекономіки.
Це "унеможливлює зловживання в період оформлення кредиту".
Інша важлива зміна - посилення цифровізації через "Дію".
Тепер учасник програми, який є ВПО, зобов'язаний вносити відомості про родичів та подружжя в електронній формі (через "Дію").
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Чим важлива "єОселя" та з якими банками працює
"єОселя" - це державна іпотечна програма, яка дає можливість українцям придбати власне житло на пільгових умовах.
Ініціатива спрямована на:
- підтримку громадян, які найбільше потребують доступного кредитування;
- стимулювання будівельної галузі та виробництва будівельних матеріалів (програма є складовою державної політики розвитку виробників "Зроблено в Україні").
Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".
Банками-партнерами "єОселі" стали: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "ТАСКОМБАНК", BISBANK, "Радабанк".
Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала за основу важливий для ВПО законопроєкт. Він дозволить переселенцям оформлювати житло, яке вони купують за допомогою житлових ваучерів, в іпотеку.
Крім того, ми пояснювали, як саме взяти дешевий кредит на житло за програмою "єОселя".
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