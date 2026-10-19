В Украине расширили "єОселя": Минэкономики объяснило изменения для молодых семей

Кабинет министров обновил условия программы доступной ипотеки в Украине "єОселя" - с акцентом на поддержку молодых семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства экономики и окружающей среды.

Как и почему решили изменить программу "єОселя"

"єОселя" является одной из самых успешных правительственных программ, ведь предлагает выгодные и гибкие условия кредитования жилья, а также постоянно обновляется в соответствии с потребностями населения", - рассказал заместитель министра экономики и окружающей среды Виталий Петрук.

Постановление, изменившее программу доступной ипотеки, правительство приняло 15 октября 2026 года.

Это решение, в частности:

расширяет доступ молодых семей к качественному жилью;

предлагает понижение процентной ставки за рождение детей;

адаптирует условия программы в прифронтовых регионах;

усиливает цифровизацию через "Дія" и т.д.

"Сегодняшние изменения расширяют кредитование для молодежи и предлагают дополнительные стимулы - снижение базовой ставки за каждого ребенка", - поделился Петрук.

Кроме того, по его словам, принятый КМУ документ:

осовременивает понятие имущественного поручителя;

упрощает финансовые требования к банкам-партнерам;

вводит другие важные изменения.

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"Молодежная модель" кредитования

В пресс-службе Минэкономики сообщили, что среди ключевых изменений в программе "єОселя" - выделение новой целевой категории граждан - "молодежной модели" кредитования.

Уточняется, что для этой категории вводится ступенчатая базовая процентная ставка:

первые 3 года действия договора - 7% годовых;

с 4-го по 10-й год - 10% годовых;

начиная с 11-го года - 12% годовых.

Снижение процентной ставки ставки за детей

Предусматривается также снижение процентной ставки за рождение детей.

Так, базовая ставка для новой категории уменьшается на 2 процентных пункта за каждого ребенка:

который родился у заемщика после получения ипотеки;

который был усыновлен заемщиком после получения ипотеки.

"С ограничением минимальной ставки на уровне 0,1%", - уточнили в Минэкономики.

Расширение параметров выбора жилья

Согласно введенным изменениям, предполагается расширение параметров выбора жилья для молодых семей.

Речь о том, что и стоимость, и площадь жилья - для "молодежной модели" - могут превышать нормативные параметры до 40%.

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Другие ключевые изменения в программе "єОселя"

Среди других важных изменений, по данным министерства, стимулирование ипотеки в прифронтовых регионах.

Так, льготные условия приобретения жилья (20+ лет эксплуатации) распространяются на Николаевскую область.

Уточняется также статус имущественного поручителя.

"Отныне это третье лицо, которое не является должником по обеспеченному обязательству, но предоставляет собственное имущество или имущественные права в залог либо ипотеку", - объяснили гражданам.

Отмечается, что имущественными поручителями могут быть члены семьи кандидата или заемщика.

"Также добавили отдельный термин для членов семьи внутренне перемещенного лица (ВПЛ), в пользу которого покупается имущество", - рассказали в министерстве.

Произошло и изменение правил проверки имущественного положения кандидатов.

"Срок (36 месяцев) проверки фактов отчуждения недвижимости перенесены - с даты подачи заявления на дату заключения кредитного договора", - сообщили в Минэкономики.

Это "делает невозможным злоупотребления в период оформления кредита".

Другое важное изменение - усиление цифровизации через "Дія".

Теперь участник программы, являющийся ВПЛ, обязан вносить сведения о родственниках и супругах в электронной форме (через "Дія").

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Чем важна "єОселя" и с какими банками работает

"єОселя" - это государственная ипотечная программа, которая дает возможность украинцам приобрести собственное жилье на льготных условиях.

Инициатива направлена на:

поддержку граждан, наиболее нуждающихся в доступном кредитовании;

стимулирование строительной отрасли и производства строительных материалов (программа является составляющей государственной политики развития производителей "Зроблено в Україні").

Реализовывают программу Минэкономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфінжитло".

Банками-партнерами "єОселя" стали: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "ТАСКОМБАНК", BISBANK, "Радабанк".