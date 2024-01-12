В Україні розробляють механізми, щоб протидіяти колаборантам за кордоном
Україна розробляє механізми, щоб протидіяти колаборантам за кордоном. Зокрема, для того, що зрадники не могли легалізуватися за українськими документами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Пройшла спеціальна нарада під головуванням міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук. Також були присутні представники представництва президента в Крим, Меджлісу кримськотатарського народу, Нацполіції, Державної міграційної служби та Служби безпеки України.
Урядовці зосередили увагу на протидії легалізації за кордоном громадян України, які проживали на окуповуваних територіях і вчиняли злочини. Учасники наради домовилися посилити обмін інформацією між зацікавленими органами для скоординованої роботи.
Також буде створена робоча група, яка працюватиме над удосконаленням законодавства в частині кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Зокрема, йдеться про розмежування колабораційної діяльності та пособництву агресору.
"Колаборанти шукають можливості виїхати за кордон та легалізуватися, використовуючи українські документи. Маємо всіляко цьому завадити",- зазначила Верещук.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали колаборанта з Херсону, який брав участь в організації "референдуму" РФ під час тимчасової окупації міста.
Також СБУ викрила і затримала зрадницю з Херсона. Жінка "здавала" українських патріотів за відмову голосувати на псевдовиборах. Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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