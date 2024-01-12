В Украине разрабатывают механизмы, чтобы противодействовать коллаборантам за границей

Украина разрабатывает механизмы, чтобы противодействовать коллаборантам за границей. В частности, для того, что предатели не могли легализоваться по украинским документам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Прошло специальное совещание под председательством министра по реинтеграции Ирины Верещук. Также присутствовали представители представительства президента в Крыму, Меджлиса крымскотатарского народа, Нацполиции, Государственной миграционной службы и Службы безопасности Украины.

Чиновники сосредоточили внимание на противодействии легализации за границей граждан Украины, проживавших на оккупированных территориях и совершавших преступления. Участники совещания договорились усилить обмен информацией между заинтересованными органами для скоординированной работы.

Также будет создана рабочая группа, которая будет работать над усовершенствованием законодательства в части уголовной ответственности за коллаборационную деятельность. В частности, речь идет о разграничении коллаборационной деятельности и пособничестве агрессору.

"Коллаборанты ищут возможности выехать за границу и легализоваться, используя украинские документы. Должны всячески этому помешать", - отметила Верещук.

Напомним, недавно правоохранители задержали коллаборанта из Херсона, участвовавшего в организации "референдума" РФ во время временной оккупации города.

Также СБУ разоблачила и задержала предательницу из Херсона. Женщина сдавала украинских патриотов за отказ голосовать на псевдовыборах. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.