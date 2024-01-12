ua en ru
Пт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине разрабатывают механизмы, чтобы противодействовать коллаборантам за границей

Украина, Пятница 12 января 2024 14:21
UA EN RU
В Украине разрабатывают механизмы, чтобы противодействовать коллаборантам за границей Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина разрабатывает механизмы, чтобы противодействовать коллаборантам за границей. В частности, для того, что предатели не могли легализоваться по украинским документам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Прошло специальное совещание под председательством министра по реинтеграции Ирины Верещук. Также присутствовали представители представительства президента в Крыму, Меджлиса крымскотатарского народа, Нацполиции, Государственной миграционной службы и Службы безопасности Украины.

Чиновники сосредоточили внимание на противодействии легализации за границей граждан Украины, проживавших на оккупированных территориях и совершавших преступления. Участники совещания договорились усилить обмен информацией между заинтересованными органами для скоординированной работы.

Также будет создана рабочая группа, которая будет работать над усовершенствованием законодательства в части уголовной ответственности за коллаборационную деятельность. В частности, речь идет о разграничении коллаборационной деятельности и пособничестве агрессору.

"Коллаборанты ищут возможности выехать за границу и легализоваться, используя украинские документы. Должны всячески этому помешать", - отметила Верещук.

Напомним, недавно правоохранители задержали коллаборанта из Херсона, участвовавшего в организации "референдума" РФ во время временной оккупации города.

Также СБУ разоблачила и задержала предательницу из Херсона. Женщина сдавала украинских патриотов за отказ голосовать на псевдовыборах. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Верещук колаборант Война в Украине
NEWS
Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море
Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту