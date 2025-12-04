В Україні розробили сіткомет з радаром для полювання на ворожі дрони: деталі

Сіткомет з радаром від AirNet вперше показали публічно під час виставки Brave1 Components. Система важить всього 780 грамів, має модульну конструкцію та може встановлюватися на будь-які платформи. Активувати систему та керувати нею можна з пульта керування безпілотника, на якому вона змонтована.

Система AirNet працює за принципом "plug-and-play": оператору достатньо підключити живлення та піднятися на висоту вище п'яти метрів. Після цього автоматично активується пошуковий радар, який дозволяє визначати координати рухомих об'єктів у повітрі у тривимірній площині - відстань, азимут та висоту польоту.

Як тільки дрон наближається до БПЛА-противника на відстань хоча б шість метрів, система AirNet виявляє ціль, аналізує інформацію та надсилає команду на підпал піропатрона. В цей момент відстрілюється сітка - вона може летіти на відстань до 10 метрів - охоплює ворожий дрон та блокує його подальший рух.

"Оператору не потрібно розраховувати час - система робить це самостійно", - сказав представник компанії виданню.

БПЛА, який спіймала сітка, залишається прикріпленим до дрона. Це дозволяє оператору відтягнути трофей у безпечне місце. Транспортна нитка без проблем витримує навантаження до 20 кілограмів.

А якщо захоплений дрон становить потенційну загрозу, або важить понад 20 кілограмів - оператор може дистанційно активувати механізм скиду. Сітка від'єднається від системи та впаде разом із дроном. Це жодним чином не відіб'ється на боєздатності "мисливця": на базі достатньо просто замінити картридж із сіткою та піропатрон.

"Один постріл сіткою коштує приблизно 50 доларів, але може вивести з ладу будь-який дрон із пропелерами, включно з великими моделями БпЛА", - запевнив представник компанії.