В Україні розробили сіткомет з радаром для полювання на ворожі дрони: деталі

В Україні компанія AirNet розробила автоматичний сіткомет з радаром, який встановлюється на дрони та дозволяє захоплювати ворожі безпілотники. Система дуже проста і працює в автоматичному режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".
Сіткомет з радаром від AirNet вперше показали публічно під час виставки Brave1 Components. Система важить всього 780 грамів, має модульну конструкцію та може встановлюватися на будь-які платформи. Активувати систему та керувати нею можна з пульта керування безпілотника, на якому вона змонтована.
Система AirNet працює за принципом "plug-and-play": оператору достатньо підключити живлення та піднятися на висоту вище п'яти метрів. Після цього автоматично активується пошуковий радар, який дозволяє визначати координати рухомих об'єктів у повітрі у тривимірній площині - відстань, азимут та висоту польоту.
Як тільки дрон наближається до БПЛА-противника на відстань хоча б шість метрів, система AirNet виявляє ціль, аналізує інформацію та надсилає команду на підпал піропатрона. В цей момент відстрілюється сітка - вона може летіти на відстань до 10 метрів - охоплює ворожий дрон та блокує його подальший рух.
"Оператору не потрібно розраховувати час - система робить це самостійно", - сказав представник компанії виданню.
БПЛА, який спіймала сітка, залишається прикріпленим до дрона. Це дозволяє оператору відтягнути трофей у безпечне місце. Транспортна нитка без проблем витримує навантаження до 20 кілограмів.
А якщо захоплений дрон становить потенційну загрозу, або важить понад 20 кілограмів - оператор може дистанційно активувати механізм скиду. Сітка від'єднається від системи та впаде разом із дроном. Це жодним чином не відіб'ється на боєздатності "мисливця": на базі достатньо просто замінити картридж із сіткою та піропатрон.
"Один постріл сіткою коштує приблизно 50 доларів, але може вивести з ладу будь-який дрон із пропелерами, включно з великими моделями БпЛА", - запевнив представник компанії.
Як стало відомо 30 листопада, Україна та Норвегія спільно вироблятимуть вітчизняні дрони. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн. В першу чергу мова йде про дрони-перехоплювачі.
Також раніше стало відомо, що Британія підпише з Україною угоду про спільну розробку та виробництво передового військового обладнання. Вона передбачає обмін технологіями, що посилить національну безпеку обох країн.
Окрім того, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна спільно зі Сполученими Штатами почала випускати дрони-перехоплювачі, які здатні боротись з ударними безпілотниками РФ.