В Украине разработали сеткомет с радаром для охоты на вражеские дроны: детали

Сеткомет с радаром от AirNet впервые показали публично во время выставки Brave1 Components. Система весит всего 780 граммов, имеет модульную конструкцию и может устанавливаться на любые платформы. Активировать систему и управлять ею можно с пульта управления беспилотника, на котором она смонтирована.

Система AirNet работает по принципу "plug-and-play": оператору достаточно подключить питание и подняться на высоту выше пяти метров. После этого автоматически активируется поисковый радар, который позволяет определять координаты движущихся объектов в воздухе в трехмерной плоскости - расстояние, азимут и высоту полета.

Как только дрон приближается к БПЛА-противнику на расстояние хотя бы шесть метров, система AirNet обнаруживает цель, анализирует информацию и посылает команду на поджог пиропатрона. В этот момент отстреливается сетка - она может лететь на расстояние до 10 метров - охватывает вражеский дрон и блокирует его дальнейшее движение.

"Оператору не нужно рассчитывать время - система делает это самостоятельно", - сказал представитель компании изданию.

БПЛА, который поймала сетка, остается прикрепленным к дрону. Это позволяет оператору оттянуть трофей в безопасное место. Транспортная нить без проблем выдерживает нагрузку до 20 килограммов.

А если захваченный дрон представляет потенциальную угрозу, или весит более 20 килограммов - оператор может дистанционно активировать механизм сброса. Сетка отсоединится от системы и упадет вместе с дроном. Это никак не отразится на боеспособности "охотника": на базе достаточно просто заменить картридж с сеткой и пиропатрон.

"Один выстрел сеткой стоит примерно 50 долларов, но может вывести из строя любой дрон с пропеллерами, включая большие модели БпЛА", - заверил представитель компании.