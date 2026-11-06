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В Украине разработали разборный НРК для десанта с воздуха: детали

14:15 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Константин Широкун
В Украине разработали разборный НРК для десанта с воздуха: детали Иллюстративное фото: в Украине разработали разборный НРК для десанта с воздуха (facebook.com/UALandForces)
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Украинская компания ARMOLAB представила разборный наземный роботизированный комплекс UNIMOD, предназначенный для десантирования с воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании.

Новый наземный дрон состоит из трех отдельных частей - двух отдельных гусеничных модулей и платформы между ними.

Благодаря такой конструкции UNIMOD можно переносить по частям и собирать на месте. На видео разработчики составляют работу и демонстрируют его движение. По замыслу компании, НРК можно доставлять воздушным дроном в собранном виде или отдельными частями.

Анонсировано, что серийный беспилотник весит около 59 килограмм. Также он может развивать скорость до 6 км/ч. Заявленная максимальная грузоподъемность – до 100 кг. Производитель также предлагает вариант с колесным шасси. Среди возможных задач - логистика и эвакуация.

Напомним, недавно компания Renault Group представила модульный НРК под названием Forefront Concept , созданный на основе уже проверенных автомобильных технологий и комплектующих.

Конструкция машины предусматривает установку двух электрических двигателей и системы управления колесами обеих осей. По информации производителя, на одном заряде аккумулятора транспортное средство способно преодолеть около 400 км.

Кроме того, ранее сообщалось, что хорватский НРК Komodo от Rheinmetall в сентябре прошел испытания по наводке мостов.

Также ранее стало известно, что третий армейский корпус впервые в мире десантировал НРК из бомберов в тыл врага.

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