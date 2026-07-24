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В Україні розробили перший VR-тренажер для обслуговування зброї: як він працює

16:12 24.07.2026 Пт
3 хв
Для чого потрібен симулятор обслуговування гармати та чому саме її обрали?
aimg Лев Шевченко
Фото: віртуальний тренажер (РБК-Україна)

В Україні презентували перший VR-тренажер нового типу, призначений для відпрацювання повного циклу технічного обслуговування військової техніки у віртуальній реальності. Симулятор розробили на прикладі 122-мм гармати Д-30.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з презентації L7 Simulators.

Як працює VR-тренажер

Розробка під назвою "Досвідник "122-мм гармата Д-30" дозволяє курсантам відпрацьовувати процедури технічного обслуговування, перевіряти механізми та готувати артилерійську систему до роботи.

Навчальний процес координує інструктор через комп’ютер або ноутбук, де запускає сценарії, відстежує дії військового в реальному часі та фіксує результати іспитів.

Сам курсант взаємодіє з деталізованою 3D-моделлю гаубиці та адаптивним столом інструментів через автономні VR-окуляри в імерсивному віртуальному ангарі. Софт працює повністю автономно через локальну мережу й не потребує постійного підключення до інтернету.

Фото: Ігор Бєлов, L7 Simulators (РБК-Україна)

Програмне забезпечення охоплює чотири навчальні блоки та близько 10 практичних сценаріїв:

  • робота із затвором;

  • перевірка противідкатних пристроїв;

  • контроль механізмів наведення;

  • перевірка врівноважувального механізму.

Кожен сценарій доступний у трьох режимах: навчання з покроковими підказками, іспит на час і вільне відпрацювання.

Розробники зазначають, що гаубиця Д-30 у цьому продукті - лише приклад. Методологію можна масштабувати й на інші види складного оздування та військової техніки.

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"Раніше VR асоціювався здебільшого із симуляторами стрільби чи керування дронами. Наш тренажер фокусується на іншій, критично важливій ланці – якісному обслуговуванні. Ми показуємо можливості цього підходу на прикладі гаубиці Д-30, але він масштабується і на інші зразки озброєння. Це швидка, безпечна та дешевша підготовка спеціалістів у промислових масштабах", - зазначив засновник екосистеми симуляторів ведення бою L7 Simulators Ігор Бєлов.

Чому саме Д-30

Пояснюючи, чому почали саме з Д-30, Бєлов зазначив, що по цій гарматі є багато інформації та креслень із реальними розмірами, що дало змогу спочатку намалювати й скомбінувати всі елементи, а потім зібрати 3D-модель.

За його словами, фахівці малювали модель вручну, а після того як вона була зібрана, команда кілька разів виїжджала безпосередньо до навчальних центрів, де фізично розташовані такі гармати, - там перевіряли модель і звіряли деталі. Після цього готовий симулятор передали навчальному закладу на тестування, щоб там виявили всі недоліки.

Бєлов підкреслив, що нинішня версія симулятора не є остаточною, оскільки в процесі експлуатації виявлятимуться нові недоліки.

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